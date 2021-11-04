Стало известно расписание и время начала матчей сборной России на МЧМ-2022
Поделиться
Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание матчей молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в группе B и начнёт МЧМ встречей со Швецией.
Напомним, молодёжная сборная России под руководством нового главного тренера Олега Браташа сыграет в группе B со Швейцарией, Словакией, Швецией и США.
Расписание матчей молодёжной сборной России на МЧМ-2022:
27 декабря:
Россия — Швеция (00:30 мск)
28 декабря:
Россия — Швейцария (00:30 мск)
30 декабря:
Словакия — Россия (00:30 мск)
1 января:
США — Россия (05:30 мск)
На МЧМ-2021 сборная России заняла 4-е место, проиграв в матче за бронзу финнам (1:4). Действующие чемпионы — сборная США.
Новость по темеИИХФ представила маскота чемпионата мира — 2022. Им стал лев
Комментарии
- 4 ноября 2021
-
18:48
-
18:38
-
18:34
-
18:16
-
17:27
-
16:49
-
16:42
-
16:22
-
15:39
-
15:20
-
14:58
-
14:38
-
14:27
-
14:16
-
14:05
-
13:51
-
13:50
-
13:29
-
13:17
-
13:03
-
12:51
-
12:43
-
11:52
-
11:29
-
11:06
-
10:45
-
10:29
-
10:02
-
09:17
-
08:44
-
08:33
-
08:04
-
08:00
-
07:45
-
07:15
Партнерский контент