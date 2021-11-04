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Стало известно расписание и время начала матчей сборной России на МЧМ-2022

Стало известно расписание и время начала матчей сборной России на МЧМ-2022
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание матчей молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в группе B и начнёт МЧМ встречей со Швецией.

Напомним, молодёжная сборная России под руководством нового главного тренера Олега Браташа сыграет в группе B со Швейцарией, Словакией, Швецией и США.

Расписание матчей молодёжной сборной России на МЧМ-2022:

27 декабря:
Россия — Швеция (00:30 мск)

28 декабря:
Россия — Швейцария (00:30 мск)

30 декабря:
Словакия — Россия (00:30 мск)

1 января:
США — Россия (05:30 мск)

На МЧМ-2021 сборная России заняла 4-е место, проиграв в матче за бронзу финнам (1:4). Действующие чемпионы — сборная США.

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