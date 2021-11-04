Расписание и время начала всех матчей группового этапа МЧМ-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала расписание матчей молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Расписание матчей группового этапа на МЧМ-2022:

26 декабря:

Финляндия — Германия (22:00 мск)

27 декабря:

Россия — Швеция (00:30 мск)

Чехия — Канада (03:00 мск)

США — Словакия (05:30 мск)

Австрия — Финляндия (22:00 мск)

28 декабря:

Россия — Швейцария (00:30 мск)

Германия — Чехия (03:00 мск)

Швеция — Словакия (05:30 мск)

29 декабря:

Швейцария — США (00:30 мск)

Австрия — Канада (03:00 мск)

Финляндия — Чехия (22:00 мск)

30 декабря:

Словакия — Россия (00:30 мск)

Канада — Германия (03:00 мск)

Швеция — США (05:30 мск)

31 декабря:

Чехия — Австрия (00:30 мск)

Словакия — Швейцария (03:00 мск)

Германия — Австрия (22:00 мск)

1 января:

Швейцария — Швеция (00:30 мск)

Канада — Финляндия (03:00 мск)

США — Россия (05:30 мск).

Матчи плей-офф начнутся 2 января. Финал будет сыгран 6 января в 04:00 мск.

На МЧМ-2021 сборная России заняла 4-е место, проиграв в матче за бронзу финнам (1:4). Действующие чемпионы — сборная США.