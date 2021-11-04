«Цена за такого игрока и должна быть высокой». Генменеджер «Вегаса» — про обмен Айкела

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал крупный обмен с «Баффало Сэйбрз», в результате которого «рыцари» получили нападающего Джека Айкела. Напомним, взамен «Вегас» отдал нападающих Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.
«Да, цена за Айкела получилась высокой, если учитывать, кого мы отправили в «Баффало». Но за такого игрока цена и должна быть высокой.
Запланированная операция Джека? Мы с уважением относимся к тому, что он хочет её сделать. Почему бы его людям не знать, что для него лучше? Ни у кого в этой комнате нет медицинских знаний», — приводит слова функционера журналист Лэнс Лисовски в своём «твиттере».
Контракт Айкела с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн был рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступал пункт о запрете на перемещения. Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».
- 4 ноября 2021
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