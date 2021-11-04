«Спартак» в овертайме обыграл СКА благодаря голу Хохлачёва
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Бориса Миронова.
На 18-й минуте форвард хозяев Михаил Воробьёв вывел свою команду вперёд. Очко за результативную передачу на свой счёт записал Артём Швец-Роговой. На 52-й минуте нападающий красно-белых Андрей Локтионов сравнял счёт. На второй минуте овертайма форвард Александр Хохлачёв принёс победу красно-белым.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Воробьёв (Швец-Роговой) – 17:49' (5x5) 1:1 Локтионов (Кугрышев, Вишневский) – 51:40' (5x5) 1:2 Хохлачёв (Локтионов) – 62:07' (3x3)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт 7 ноября. «Спартак» 6 ноября в Москве примет минское «Динамо».
Комментарии
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