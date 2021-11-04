«Спартак» в овертайме обыграл СКА благодаря голу Хохлачёва

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Бориса Миронова.

На 18-й минуте форвард хозяев Михаил Воробьёв вывел свою команду вперёд. Очко за результативную передачу на свой счёт записал Артём Швец-Роговой. На 52-й минуте нападающий красно-белых Андрей Локтионов сравнял счёт. На второй минуте овертайма форвард Александр Хохлачёв принёс победу красно-белым.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт 7 ноября. «Спартак» 6 ноября в Москве примет минское «Динамо».