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«Северсталь» обыграла «Автомобилист» и побила клубный рекорд по победной серии

«Северсталь» обыграла «Автомобилист» и побила клубный рекорд по победной серии
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце принимала «Автомобилист». Встреча завершилась победой подопечных Андрея Разина со счётом 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Гуркин, Шумаков) – 08:14' (5x4)   1:1 Гераськин (Гуслистов, Подъяпольский) – 16:40' (5x5)   2:1 Пилипенко (Макеев, Тихонов) – 31:23' (5x5)   3:1 Кодола (Гуслистов) – 36:52' (5x4)   3:2 Принс (Шумаков, Шикин) – 41:57' (5x4)

Отметим, что «Северсталь» побила клубный рекорд по победной серии. Команда выиграла все 8 последних матчей.

В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома сыграет с «Металлургом». Встреча пройдёт 6 ноября. Екатеринбуржцы 6 ноября в Казани сразятся с «Ак Барсом»

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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