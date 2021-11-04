«Северсталь» обыграла «Автомобилист» и побила клубный рекорд по победной серии
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце принимала «Автомобилист». Встреча завершилась победой подопечных Андрея Разина со счётом 3:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Гуркин, Шумаков) – 08:14' (5x4) 1:1 Гераськин (Гуслистов, Подъяпольский) – 16:40' (5x5) 2:1 Пилипенко (Макеев, Тихонов) – 31:23' (5x5) 3:1 Кодола (Гуслистов) – 36:52' (5x4) 3:2 Принс (Шумаков, Шикин) – 41:57' (5x4)
Отметим, что «Северсталь» побила клубный рекорд по победной серии. Команда выиграла все 8 последних матчей.
В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома сыграет с «Металлургом». Встреча пройдёт 6 ноября. Екатеринбуржцы 6 ноября в Казани сразятся с «Ак Барсом»
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