«Северсталь» обыграла «Автомобилист» и побила клубный рекорд по победной серии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце принимала «Автомобилист». Встреча завершилась победой подопечных Андрея Разина со счётом 3:2.

Отметим, что «Северсталь» побила клубный рекорд по победной серии. Команда выиграла все 8 последних матчей.

В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома сыграет с «Металлургом». Встреча пройдёт 6 ноября. Екатеринбуржцы 6 ноября в Казани сразятся с «Ак Барсом»