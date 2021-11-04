«Металлург» потерпел третье поражение в КХЛ, проиграв «Локомотиву»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-2000» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома примет «Амур». Встреча состоится 7 ноября. «Металлург» 6 ноября отправится на выезд в Череповец, где сыграет с «Северсталью».