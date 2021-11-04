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«Металлург» потерпел третье поражение в КХЛ, проиграв «Локомотиву»

«Металлург» потерпел третье поражение в КХЛ, проиграв «Локомотиву»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-2000» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Анисимов (Марченко) – 18:13' (5x4)   2:0 Буше (Анисимов, Аверин) – 23:26' (5x5)   3:0 Полунин (Коршков) – 26:00' (5x5)   3:1 Кошелев (Карри, Земчёнок) – 31:21' (5x5)   3:2 Зернов – 43:59' (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома примет «Амур». Встреча состоится 7 ноября. «Металлург» 6 ноября отправится на выезд в Череповец, где сыграет с «Северсталью».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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