Хоккеисту Ничушкину грозит четырёхлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу

Как стало известно «Чемпионату», допинг-проба на тестостерон российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат, игроку грозит дисквалификация на четыре года. Отметим, что НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные ВАДА и РУСАДА, поэтому на заокеанской карьере форварда данная ситуация вряд ли скажется.
ВАДА уже уведомило РУСАДА о произошедшем. Сообщается, что положительная допинг-проба была взята в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, в которой Ничушкин принимал участие.
В этом сезоне НХЛ Ничушкин сыграл один матч — с «Чикаго Блэкхоукс». 26-летний российский форвард «лавин» провёл на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «0».
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