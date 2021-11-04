Перепихин: «Торпедо» играло лучше минского «Динамо». План на поединок нам не удался

Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Павел Перепихин подвёл итоги неудачного гостевого матча с «Торпедо» (0:4). Напомним, главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт из-за вируса отсутствовал на скамейке «Динамо», также участие в матче по той же причине не принимали 13 игроков основного состава.



«Хотел бы поздравить соперника с победой. «Торпедо» играло лучше и заслуженно победило. Пытались наладить игру, но план на поединок нам сегодня не удался. Оппонент смотрелся посолиднее, чем мы», — передаёт слова Перепихина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



За матч нижегородцы нанесли 57 бросков в створ ворот голкипера минчан Патрика Рыбара. Всего «Торпедо» совершило 106 бросков по воротам.