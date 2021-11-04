Брагин — об ошибке Моисеева в матче со «Спартаком»: неверно оценил ситуацию, так скажем

Главный тренер СКА Валерий Брагин высказался о поражении своей команды от московского «Спартака» (1:2 ОТ).

«Интересная игра была с обилием моментов. Конечно, одной шайбы маловато, нужно было забивать ещё. Ошибка в овертайме – и проиграли игру.

Кемппайнен – ключевой игрок в большинстве и меньшинстве. Завтра пройдёт обследование. Хуснутдинов неплохо сыграл в центре. Что сломалось в третьем периоде? Да ничего. И у нас были моменты. Противник проигрывал, поэтому они сыграли более агрессивно. Кузьменко простыл немножко. Швец-Роговой молодец, хорошо работает, со своей задачей справляется. За Чибриковым следим, прекрасно знаем о его статистике в ВХЛ. Думаю, после перерыва будет играть.

Ротация в защите? Робинсон ушёл, ему попали немножко. Искали варианты усиления. Они с Лехтоненом прекрасно справляются вместе, имеют много игрового времени. К ним никаких вопросов.

Ошибка Моисеева? Неправильно оценил ситуацию, так скажем. Там два наших игрока открывались, надо было отдать пас», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.