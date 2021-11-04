Хохлачёв — о победе над СКА: Данск здорово сыграл, оставил нас в игре, подтащил

Нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачёв высказался о победе над СКА (2:1 ОТ).
«Хорошо сыграли против сильного соперника. Понимали, что нам чего-то не хватает, настраивались на Питер как на лидеров конференции. Знали, что будет непросто, хотели прервать серию поражений.
В Петербурге всегда отличная атмосфера, здесь всегда здорово играть. Я провёл здесь замечательный год, поэтому всегда рад сюда приезжать. У любого игрока особенные эмоции, когда он встречается с командой, в которой играл раньше. Прошло много лет с тех времён, когда я играл за СКА, но у меня всегда положительные эмоции от возвращения в Ледовый.
Мы достали из себя всё. Играли с лидерами конференции. Не просто так они идут на первом месте — отличная команда. Мы терпели, терпели и дотерпели. Данск здорово сыграл, оставил нас в игре, подтащил. Мы помогли ему, а он помог нам.
В последних матчах я играл неудачно. Хорошо, что сегодня помог команде. Все следят за своей статистикой, но я стараюсь слишком много внимания на это не обращать. Стараюсь помочь команде», — передаёт слова Хохлачёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 4 ноября 2021
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