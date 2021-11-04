Мариан Габорик официально объявил о завершении карьеры. Он не играл последние 3 года

Бывший форвард клубов НХЛ, словак Мариан Габорик объявил о завершении карьеры. Он не играл последние три года.

Пост доступен в «инстаграме» Мариана Габорика.

«С 18 лет для меня было большой честью и привилегией играть в НХЛ, лучшей лиге мира. Мой путь был захватывающим, удивительным и невероятным. Много раз это были американские горки, но я всегда понимал, как вернуться на былой уровень.

Я очень благодарен своей семье, своему агенту, товарищам по команде и тренерам. Хотел бы поблагодарить «Миннесоту» за то, что они помогли мне сыграть в НХЛ и дали шанс воплотить мою мечту в жизнь. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и болельщикам, которые помогали мне развиваться на льду и за его пределами.

Спасибо «Рейнджерс» за то, что у меня есть опыт выступления в таком городе.

Спасибо «Коламбусу» за короткую остановку, поддержку, помощь в восстановлении от травм и обмен в «Лос-Анджелес» для достижения моей конечной цели, победы в Кубке Стэнли.

Спасибо «Лос-Анджелесу», тренерам, товарищам по команде и болельщикам за то, что поверили в меня, и за воспоминания, которые я никогда не забуду.

Спасибо «Оттаве» за уважение и помощь в трудные времена. И последнее, но не менее важное: спасибо «Дукле» из Тренчина за то, что научили меня лучшей игре. Это всё», — написал 39-летний Габорик у себя в «инстаграме».

Отметим, что сезон-2020/2021 стал последним по 7-летнему контракту словака с кэпхитом $ 4,875 млн, подписанному с «Лос-Анджелес Кингз» в 2014 году.

Фактически Габорик завершил карьеру в 2018 году, но в декабре прошлого года «Тампа» выменяла его и Андерса Нильссона у «Оттавы Сенаторз», отдав Брэйдона Коберна, Седрика Пакетта и выбор во 2-м раунде.

После этого игроки были помещены в список травмированных на долгий срок, что позволило «Лайтнинг» вписаться в потолок зарплат.