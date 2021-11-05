Сергачёв провёл атаку в голову на Марнере в матче НХЛ
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В эти минуты в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает Тампу-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей В одном из моментов защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл удар в голову форварда «Торонто» Митчелла Марнера.
В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв принял участие в девяти матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-3».
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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