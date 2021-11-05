Александр Овечкин забил 10-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:3 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача.
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В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее россиянин повторил свой рекорд по длительности результативной серии на старте сезона НХЛ.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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