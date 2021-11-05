Александр Овечкин вошёл в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:4 В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету две результативные передачи.

Таким образом, Овечкин набрал 1338-е очко в карьере вошёл в топ-30 лучших бомбардиров НХЛ, сравнявшись с Денисом Саваром и Дэйвом Андрейчуком.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).