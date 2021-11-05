Покер Нельсона помог «Айлендерс» обыграть «Монреаль», Сорокин сделал 36 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей покер оформил Брок Нельсон и ещё по разу отличились Оливер Вальстрём и Жан-Габриэль Пажо. Энтони Бовиллье отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 36 бросков и пропустил два гола.

За «Монреаль» забивали Ник Судзуки и Тайлер Тоффоли.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.