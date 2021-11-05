Покер Нельсона помог «Айлендерс» обыграть «Монреаль», Сорокин сделал 36 сейвов
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:2.
В составе победителей покер оформил Брок Нельсон и ещё по разу отличились Оливер Вальстрём и Жан-Габриэль Пажо. Энтони Бовиллье отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 36 бросков и пропустил два гола.
За «Монреаль» забивали Ник Судзуки и Тайлер Тоффоли.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Палмьери, Бовиллье) – 04:14' (5x5) 0:2 Вальстрём (Сизикас) – 23:31' (5x5) 0:3 Нельсон (Бовиллье, Хара) – 32:25' (5x5) 0:4 Нельсон (Бовиллье) – 35:23' (5x5) 0:5 Пажо (Паризе, Пулок) – 38:08' (5x5) 1:5 Судзуки (Савар) – 55:20' (4x5) 2:5 Тоффоли (Дворак, Судзуки) – 57:04' (5x3) 2:6 Нельсон (Паризе, Пажо) – 59:41' (en)
Комментарии
- 5 ноября 2021
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
04:42
-
04:23
-
03:51
-
03:28
-
00:00
- 4 ноября 2021
-
23:21
-
23:02
-
22:41
-
22:24
-
21:52
-
21:28
-
20:59
-
20:46
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:38
-
19:34
-
19:28
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
18:48
-
18:38
-
18:34
-
18:16
-
17:27
-
16:49
Партнерский контент