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Покер Нельсона помог «Айлендерс» обыграть «Монреаль», Сорокин сделал 36 сейвов

Покер Нельсона помог «Айлендерс» обыграть «Монреаль», Сорокин сделал 36 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей покер оформил Брок Нельсон и ещё по разу отличились Оливер Вальстрём и Жан-Габриэль Пажо. Энтони Бовиллье отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 36 бросков и пропустил два гола.

За «Монреаль» забивали Ник Судзуки и Тайлер Тоффоли.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Палмьери, Бовиллье) – 04:14' (5x5)   0:2 Вальстрём (Сизикас) – 23:31' (5x5)   0:3 Нельсон (Бовиллье, Хара) – 32:25' (5x5)   0:4 Нельсон (Бовиллье) – 35:23' (5x5)   0:5 Пажо (Паризе, Пулок) – 38:08' (5x5)   1:5 Судзуки (Савар) – 55:20' (4x5)   2:5 Тоффоли (Дворак, Судзуки) – 57:04' (5x3)   2:6 Нельсон (Паризе, Пажо) – 59:41' (en)
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