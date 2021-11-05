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Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ до одной шайбы

Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ до одной шайбы
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Российский нападающий Овечкин сократил отставание от Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ до одной шайбы В матче с «Флоридой» (4:5) Овечкин забил один гол и сделал две результативные передачи.

Этот гол стал для Овечкина десятым в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 740 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

Ранее сообщалось, что Овечкин набрал 1338-е очко в карьере вошёл в топ-30 лучших бомбардиров НХЛ, сравнявшись с Денисом Саваром и Дэйвом Андрейчуком.

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