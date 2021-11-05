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Ассист Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Оттаву», «Бостон» разгромил «Детройт»

Ассист Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Оттаву», «Бостон» разгромил «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 1:5.

В составе победителей забивали Джонатан Маршессо (дубль), Уильям Каррье, Бретт Хауден и Алекс Пьетранджело. За хозяев отличился Брэди Ткачук. На счету Евгения Дадонова результативная передача.

В параллельной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Брок Макгинн, Джейк Гюнцель и Крис Летанг. За гостей отличились Трэвис Конечны и Скотт Лотон. На счету Ивана Проворова результативная передача.

Также «Бостон Брюинз» дома разгромно обыграл «Детройт Ред Уингз» (5:1). Патрис Баржерон оформил покер.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Каррье (Дадонов, Стивенсон) – 24:31' (5x5)   0:2 Хауден (Теодор, Рёндбьерг) – 31:21' (5x5)   0:3 Маршессо (Руа, Хаг) – 32:25' (5x5)   1:3 Ткачук (Зуб, Батерсон) – 35:50' (5x5)   1:4 Пьетранджело (Смит, Руа) – 54:01' (5x5)   1:5 Маршессо (Янмарк) – 57:10' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Макгинн (Мэтисон, Астон-Риз) – 00:16' (5x5)   1:1 Конечны (Жиру, Проворов) – 27:37' (5x4)   2:1 Гюнцель (Хайнен, Марино) – 31:46' (5x5)   2:2 Лотон (ван Римсдайк) – 57:08' (5x5)   3:2 Летанг (Картер) – 61:54' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Бержерон (Маршан, Макэвой) – 11:03' (5x4)   2:0 Бержерон (Маршан) – 30:52' (5x4)   3:0 Бержерон (Маршан, Макэвой) – 38:45' (5x4)   3:1 Рэймонд (Гронек, Зайдер) – 47:46' (5x3)   4:1 Райлли (Лазар, Носек) – 48:10' (4x5)   5:1 Бержерон (Маршан, Райлли) – 55:52' (5x5)
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