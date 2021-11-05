Ассист Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Оттаву», «Бостон» разгромил «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 1:5.



В составе победителей забивали Джонатан Маршессо (дубль), Уильям Каррье, Бретт Хауден и Алекс Пьетранджело. За хозяев отличился Брэди Ткачук. На счету Евгения Дадонова результативная передача.



В параллельной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Брок Макгинн, Джейк Гюнцель и Крис Летанг. За гостей отличились Трэвис Конечны и Скотт Лотон. На счету Ивана Проворова результативная передача.



Также «Бостон Брюинз» дома разгромно обыграл «Детройт Ред Уингз» (5:1). Патрис Баржерон оформил покер.