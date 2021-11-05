Михаил Сергачёв извинился перед Митчеллом Марнером за удар в голову

Форвард «Торонто» Митчелл Марнер сообщил, что защитник «Тампы» Михаил Сергачёв во втором периоде принёс ему извинения за удар в голову, который россиянин нанёс сопернику в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ). За это нарушение россиянин получил двухминутное удаление.

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За «Торонто» гол забивали Джон Таварес и Вильям Нюландер. За «Тампу» отличился Патрик Марун. Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский пропустил два гола и сделал 32 сейва.

«Торонто» одержал четвёртую победу подряд, а «Тампа» прервала трёхматчевую победную серию.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.