Овечкин играл в двух звеньях и помог Макмайклу забить первый гол в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Флоридой Пантерз» набрал 3 (1+2) очка и провёл на льду 22 минуты 10 секунд. При счёте 3:4 россиянин стал выходить на лёд в двух тройках – с привычными партнёрами Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном, а также с молодыми игроками Коннором Макмайклом и Бреттом Лисоном.
В третьем периоде Овечкин отдал результативную передачу на Макмайкла, который забросил свою первую шайбу в НХЛ.
Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
На счету Овечкина заброшенная шайба и две результативные передачи. Нападающий Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У защитника Дмитрия Орлова также «-1». Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и был заменён во втором периоде.
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