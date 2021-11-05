Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин играл в двух звеньях и помог Макмайклу забить первый гол в НХЛ

Овечкин играл в двух звеньях и помог Макмайклу забить первый гол в НХЛ
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Флоридой Пантерз» набрал 3 (1+2) очка и провёл на льду 22 минуты 10 секунд. При счёте 3:4 россиянин стал выходить на лёд в двух тройках – с привычными партнёрами Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном, а также с молодыми игроками Коннором Макмайклом и Бреттом Лисоном.

В третьем периоде Овечкин отдал результативную передачу на Макмайкла, который забросил свою первую шайбу в НХЛ.

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На счету Овечкина заброшенная шайба и две результативные передачи. Нападающий Евгений Кузнецов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У защитника Дмитрия Орлова также «-1». Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и был заменён во втором периоде.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021