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Джордан Эберле оформил первый хет-трик в истории «Сиэтла»

Джордан Эберле оформил первый хет-трик в истории «Сиэтла»
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Нападающий «Сиэтла Кракен» Джордан Эберле оформил первый хет-трик в истории клуба. В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, «Сиэтл Кракен» принимает «Баффало Сэйбрз». Встреча проходит в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена». На данный момент хозяева выигрывают со счётом 4:2.

Эберле отличился на 38-й, 31-й и 48-й минутах встречи. 31-летний форвард провёл в этом сезоне 11 игр, в которых отличился 5 шайбами и 2 ассистами. Всего нападающий имеет в своём активе 790 матчей, в которых забросил 246 шайб и сделал 312 ассистов.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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