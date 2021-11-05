Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко прервал результативную серию из семи матчей

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко прервал результативную серию из семи матчей
Комментарии

«Сент-Луис» одержал победу над «Сан-Хосе» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:3.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко не смог набрать результативных баллов во встрече, прервав свою серию из семи матчей, в которых он не уходил со льда без заброшенной шайбы или голевой передачи.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в девяти матчах, набрав в них 11 (4+7) результативных баллов при показателе полезности "+6".

«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после девяти матчей набрав 15 очков. В следующем матче подопечные Крэйга Берюбе сыграют в гостях с «Анахайм Дакс». Встреча пройдёт в понедельник, 8 ноября. Начало — в 4:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021