Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко прервал результативную серию из семи матчей
Поделиться
«Сент-Луис» одержал победу над «Сан-Хосе» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:3.
Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко не смог набрать результативных баллов во встрече, прервав свою серию из семи матчей, в которых он не уходил со льда без заброшенной шайбы или голевой передачи.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в девяти матчах, набрав в них 11 (4+7) результативных баллов при показателе полезности "+6".
«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после девяти матчей набрав 15 очков. В следующем матче подопечные Крэйга Берюбе сыграют в гостях с «Анахайм Дакс». Встреча пройдёт в понедельник, 8 ноября. Начало — в 4:00 мск.
Комментарии
- 5 ноября 2021
-
09:08
-
08:53
-
08:45
-
08:35
-
08:27
-
08:20
-
07:48
-
07:35
-
07:27
-
07:22
-
07:00
-
06:58
-
06:33
-
06:10
-
06:10
-
05:51
-
05:46
-
05:36
-
05:32
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
04:42
-
04:23
-
03:51
-
03:28
-
00:00
- 4 ноября 2021
-
23:21
-
23:02
-
22:41
-
22:24
-
21:52
-
21:28
-
20:59
-
20:46
Партнерский контент