Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко прервал результативную серию из семи матчей

«Сент-Луис» одержал победу над «Сан-Хосе» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:3.



Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко не смог набрать результативных баллов во встрече, прервав свою серию из семи матчей, в которых он не уходил со льда без заброшенной шайбы или голевой передачи.



В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в девяти матчах, набрав в них 11 (4+7) результативных баллов при показателе полезности "+6".



«Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после девяти матчей набрав 15 очков. В следующем матче подопечные Крэйга Берюбе сыграют в гостях с «Анахайм Дакс». Встреча пройдёт в понедельник, 8 ноября. Начало — в 4:00 мск.