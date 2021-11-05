Кравчук: если удастся вернуть Кузнецова, это будет маленькая победа перед большой войной

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал выступление Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ, поездку тренерского штаба сборной России в Северную Америку и возможное участие Евгения Кузнецова в Олимпиаде — 2022.



«Уверенный старт Александра Овечкина и «Вашингтона»? Это, пожалуй, главный позитив для сборной России перед Пекином. Овечкин, несмотря на прогнозы всех скептиков, в порядке, причём в связке с Кузнецовым. Может, в «Вашингтоне» нет глубины состава, но пока лидеры клуба, что называется, вывозят.



Как Овечкин в 36 лет умудряется прогрессировать? В этом и заключается профессионализм. Мне показалось, что возвращение зрителей на трибуны дало Александру дополнительный импульс.



Знаете, это особенность психологии больших звёзд — им важна энергетика трибун, они её ловят и преобразуют в победы. Наверное, год назад именно болельщиков не хватало Овечкину, чтобы выбить очередной «полтинник», но теперь дело пошло.



Думаю, поездки тренеров в Северную Америку необходимы. Могу сказать, что перед Сочи в олимпийский сезон живьём я посмотрел около семидесяти матчей чемпионата НХЛ. Было много таких дней, когда утром работал на игре в Оттаве, затем садился на машину и к вечеру успевал на матч в Монреале. Ближе к зиме в Северную Америку прилетел Зинэтула Хайдярович, было много встреч с игроками НХЛ, обсуждений.



На мой взгляд, в олимпийский сезон без вот такого живого общения не обойтись. Насколько понимаю, Билялетдинов тогда подметил и какие-то моменты в тактике команд НХЛ, посмотрел соперников, увидел новые тенденции.



Моё мнение — с чисто хоккейной точки зрения сейчас наиболее информативно встретиться с теми игроками, которые составят, скажем так, среднее звено. К примеру, очень хорошо прогрессирует в «Оттаве» праворукий защитник Зуб, там же есть его коллега по обороне Зайцев. Навестить вот таких ребят, пообщаться с ними — одна из основных задач.



Про Кузнецова очень интересная новость, особенно если учесть то, что в сборной есть дефицит центрфорвардов, а также то, как уверенно начала этот чемпионат вашингтонская связка Овечкин — Кузнецов. Илья Ковальчук — авторитетная личность по обе стороны океана, если Жамнов ему доверил данную ситуацию и настроен позитивно, значит, можно ждать результат.



Если посмотреть статистику регулярного чемпионата НХЛ, то из центров больше очков, чем Кузнецов, набрали только лидеры «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» Макдэвид и Копитар. Так что вопрос по Кузнецову — очень серьёзный. Можем получить в Пекине готовую связку.



Насколько это реально, тем более в течение недели? Это вопрос к спортивным юристам, а также к тем, кто профессионально занимается данным вопросом — в данном случае, как сказал Алексей Жамнов, к Илье Ковальчуку.



Насколько понимаю, НХЛ относится к такого рода дисквалификациям более толерантно, чем ИИХФ. Олимпиада — не чемпионат мира, проводится не под эгидой ИИХФ, в этом видится позитив. Как и в том, что привлечён профсоюз. Если удастся вернуть Кузнецова, то это будет маленькая победа перед большой войной», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.