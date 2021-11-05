«Авангард» сообщил о расторжении контракта с Паре

«Авангард» объявил о расторжении соглашения с 34-летним нападающим Франсисом Паре.



Как сообщает официальный сайт клуба, контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Ранее Паре был помещён «Авангардом» в список отказов.



В нынешнем сезоне КХЛ 34-летний форвард принял участие в 16 матчах, в которых набрал 4 (2+2) очка при общей полезности «-2». Всего на его счету 411 матчей в лиге, в которых он заработал 191 (91+100) результативный балл при полезности «+29».



Также в КХЛ Паре выступал за магнитогорский «Металлург», «Трактор», «Слован», «Медвешчак», «Автомобилист» и минское «Динамо».



«Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, после 24 матчей набрав 27 очков. В следующем матче подопечные Боба Хартли сыграют в гостях с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт сегодня, 5 ноября. Начало — в 14:30 мск.