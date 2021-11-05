Форвард «Флориды» Мамин провёл первый матч в НХЛ с ноября 2018 года

«Флорида Пантерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Нападающий хозяев Максим Мамин провёл первый матч в лиге с ноября 2018 года. В прошедшей встрече Мамин провёл на льду 11 минут 8 секунд, отметился одним броском, совершил три силовых приёма при показателе полезности "-1".
Ранее в этом сезоне 26-летний хоккеист выступал в фарм-клубе «Флориды» в АХЛ — «Шарлотт Чекерс». Он сыграл семь матчей, набрав 5 (2+3) очков.
Напомним, Мамин подписал контракт с «Пантерз» в июле 2021 года, вернувшись в клуб. Он выступал за «Флориду» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019. Чемпионат-2018/2019 хоккеист не доиграл и вернулся в ЦСКА. В предыдущем сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 35 очков, забросив 15 шайб и отдав 20 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 12 очков (6+6) в 22 встречах.
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