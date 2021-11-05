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Овечкин забил 40+ голов за карьеру 8 клубам НХЛ. Он — 2-й по данному показателю в истории

Овечкин забил 40+ голов за карьеру 8 клубам НХЛ. Он — 2-й по данному показателю в истории
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«Вашингтон Кэпиталз» уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флориде Пантерз» в овертайме со счётом 4:5.

В прошедшей встрече российский нападающий Александр Овечкин забил гол, а также отметился двумя голевыми передачами.

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36-летний хоккеист забросил 40-ю шайбу за карьеру в ворота «Пантерз». «Флорида» стала восьмым клубом, которому Овечкин забил такое количество голов. Также он имеет подобный показатель с «Виннипегом», «Тампой», «Каролиной», «Торонто», «Айлендерс», «Рейнджерс» и «Питтсбургом».

Овечкин является вторым в истории хоккеистом по данному показателю. На первом — Фил Эспозито, который сумел забросить 40+ шайб десяти командам.

Также напомним, что этот гол стал для Овечкина десятым в нынешнем сезоне НХЛ и 740 за карьеру в лиге. Он приблизился по данному показателю к Бретту Халлу, у легендарного североамериканца — 741 гол.

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