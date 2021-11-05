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«Хорошая работа, малыш. Продолжай». Макмайкл — о словах Овечкина после 1-го гола в НХЛ

«Хорошая работа, малыш. Продолжай». Макмайкл — о словах Овечкина после 1-го гола в НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл рассказал о первой заброшенной шайбе в Национальной хоккейной лиге, а также о том, что ему сказал после этого Александра Овечкин.

«Каждый раз, перед тем, как я забиваю, я вижу, будто бы шайба застывает перед моментом, прежде чем попадёт в ворота. У меня было такое чувство и сейчас.

Овечкин после гола просто сказал: „Хорошая работа, малыш. Продолжай“, — цитирует Макмайкла в »Твиттере" журналистка Саманта Пелл.

Отметим, что 36-летний российский нападающий стал автором голевой передачи на молодого форварда «Кэпиталз».

«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после десяти матчей набрав 14 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Филадельфией» (7 ноября).

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