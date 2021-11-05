«Хорошая работа, малыш. Продолжай». Макмайкл — о словах Овечкина после 1-го гола в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл рассказал о первой заброшенной шайбе в Национальной хоккейной лиге, а также о том, что ему сказал после этого Александра Овечкин.
«Каждый раз, перед тем, как я забиваю, я вижу, будто бы шайба застывает перед моментом, прежде чем попадёт в ворота. У меня было такое чувство и сейчас.
Овечкин после гола просто сказал: „Хорошая работа, малыш. Продолжай“, — цитирует Макмайкла в »Твиттере" журналистка Саманта Пелл.
Отметим, что 36-летний российский нападающий стал автором голевой передачи на молодого форварда «Кэпиталз».
«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после десяти матчей набрав 14 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Филадельфией» (7 ноября).
- 5 ноября 2021
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:35
-
11:04
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:28
-
09:22
-
09:08
-
08:53
-
08:45
-
08:35
-
08:27
-
08:20
-
07:48
-
07:35
-
07:27
-
07:22
-
07:00
-
06:58
-
06:33
-
06:10
-
06:10
-
05:51
-
05:46
-
05:36
-
05:32
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
04:42
-
04:23