Жамнов: думаю, что Ковальчук в Северной Америке — на своём месте. Эта работа ему интересна

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, освоился ли Илья Ковальчук на должности менеджера по работе с игроками НХЛ, а также о работе тренерского штаба.
Я вижу, что у Ковальчука есть контакты со всеми — не только с игроками, но и с руководителями НХЛ и профсоюза игроков. И я думаю, что Илья в Северной Америке — на своём месте. Эта работа для него интересна.
Я рекомендации Набокову давать не могу, он всё же тренер вратарей. Мы полностью ему доверяем. Он общается с ребятами. В плане вратарской бригады ответственность на Жене — он прекрасно знает всех ребят и будет делать выбор.
Конкуренция очень большая, но это только радует. Всё-таки на таких турнирах от вратаря многое будет зависеть.
Какие конкретно задачи будут у Гончара, Малахова и Ковальчука после возвращения в Москву? Мы распределим, кто за кем будет наблюдать, за какими командами. Думаю, смотреть всем одну и ту же игру не стоит. Каждый будет наблюдать за тем, кто нам интересен", — цитирует Жамнова ТАСС.
- 5 ноября 2021
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