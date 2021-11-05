Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов: думаю, что Ковальчук в Северной Америке — на своём месте. Эта работа ему интересна

Жамнов: думаю, что Ковальчук в Северной Америке — на своём месте. Эта работа ему интересна
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, освоился ли Илья Ковальчук на должности менеджера по работе с игроками НХЛ, а также о работе тренерского штаба.

Я вижу, что у Ковальчука есть контакты со всеми — не только с игроками, но и с руководителями НХЛ и профсоюза игроков. И я думаю, что Илья в Северной Америке — на своём месте. Эта работа для него интересна.

Я рекомендации Набокову давать не могу, он всё же тренер вратарей. Мы полностью ему доверяем. Он общается с ребятами. В плане вратарской бригады ответственность на Жене — он прекрасно знает всех ребят и будет делать выбор.

Конкуренция очень большая, но это только радует. Всё-таки на таких турнирах от вратаря многое будет зависеть.

Какие конкретно задачи будут у Гончара, Малахова и Ковальчука после возвращения в Москву? Мы распределим, кто за кем будет наблюдать, за какими командами. Думаю, смотреть всем одну и ту же игру не стоит. Каждый будет наблюдать за тем, кто нам интересен", — цитирует Жамнова ТАСС.

Новость по теме
Главный тренер сборной России прокомментировал возможную дисквалификацию Ничушкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021