Рыбар в матче с «Торпедо» установил рекорд минского «Динамо», отразив 53 броска по воротам

Вчера, 4 ноября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» обыграло минское «Динамо» в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.



За игру хоккеисты «Торпедо» нанесли 57 бросков в створ ворот голкипера минчан Патрика Рыбара. Всего «Торпедо» бросило 106 раз.



Как сообщает телеграм-аккаунт КХЛ, голкипер «Динамо» установил рекорд команды, отразив 53 удара. Предыдущее достижение принадлежало американскому голкиперу Роберту Эшу, который он установил в матче с подмосковным «Витязем» (5:4, бул.).



Напомним, что в составе минчан на игре с «Торпедо» отсутствовало 13 игроков основы. Также игру пропустил главный тренер Крэйг Вудкрофт. Ранее сообщалось о вирусе, который подхватили хоккеисты и тренерский штаб.

Новость по теме Минское «Динамо» просило КХЛ перенести 2 матча и получило отказ от лиги. В команде вирус