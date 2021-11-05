Группа игроков основы «Салавата» снова пропускает матч с «Авангардом». Плэтт — в составе

«Салават Юлаев» и «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» сегодня, 5 ноября. Стартовое вбрасывание — в 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе хозяев снова отсутствует целая группа игроков основы. По сравнению с матчем с «Амуром», в состав вернулись нападающие Джефф Плэтт и Евгений Санников, но отсутствуют защитник Евгений Лисовец и форвард Данил Аймурзин. Также в игре примет участие молодой защитник Сергей Варлов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Шарыченков);
Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Хохряков — Хартикайнен;
Панин — Мухамадуллин, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Мясищев — Зубарев, Санников — Картаев — Пустозёров;
Варлов — Сучков, Плэтт — Алалыкин — Кузьмин.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов — Покка, Сошников — Найт — Шевченко;
Емелин — Каски, Цегларик — Прохоркин — Косов;
Готовец — Береглазов, Брюквин — Дергачёв — Комаров;
Чистяков, Дедунов. — Каблуков — Жарков.
- 5 ноября 2021
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