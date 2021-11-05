Рижское «Динамо» подпишет соглашение с канадским экс-защитником «Барыса»

Рижское «Динамо» подпишет контракт с канадским защитником Джордоном Сауторном, сообщает в «Твиттере» журналист Улвис Броже.



31-летний хоккеист уже ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе «Барыса» в сезоне-2017/18, проведя 23 матча, в которых он сделал четыре голевые передачи при показателе полезности "+3".



Сауторн был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом «Баффало Сэйбрз» в 4-м раунде под общим 104-м номером. Хоккеист не провёл ни одной игры в лиге, выступая за различные команды североамериканских лиг. Также он выступал в Британской элитной хоккейной лиге за «Данди Старз» (2013) и в Высшей хоккейной лиге за усть-каменогорское «Торпедо» (2016-2017).



Последние три сезона Сауторн провёл в Словакии в составе клуба «Банска-Бистрица».