Рижское «Динамо» подпишет соглашение с канадским экс-защитником «Барыса»

Рижское «Динамо» подпишет контракт с канадским защитником Джордоном Сауторном, сообщает в «Твиттере» журналист Улвис Броже.
31-летний хоккеист уже ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе «Барыса» в сезоне-2017/18, проведя 23 матча, в которых он сделал четыре голевые передачи при показателе полезности "+3".
Сауторн был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом «Баффало Сэйбрз» в 4-м раунде под общим 104-м номером. Хоккеист не провёл ни одной игры в лиге, выступая за различные команды североамериканских лиг. Также он выступал в Британской элитной хоккейной лиге за «Данди Старз» (2013) и в Высшей хоккейной лиге за усть-каменогорское «Торпедо» (2016-2017).
Последние три сезона Сауторн провёл в Словакии в составе клуба «Банска-Бистрица».
- 5 ноября 2021
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