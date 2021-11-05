Найт получил пятиминутный штраф за толчок на борт капитана «Салавата Юлаева» Панина

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В конце первого периода нападающему «Авангарда» Корбану Найту дали пятиминутный штраф за толчок на борт капитана «Салавата» Григория Панина.

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На 11-й минуте матча счёт открыл в большинстве финский защитник Оливер Каски. Корбан Найт поборолся перед воротами и бросил — шайба отскочила в центр зоны на Каски, который подстроился и поразил верхний угол ворот. Также автором голевой передачи стал Петер Цегларик.