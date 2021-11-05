На детском хоккейном турнире в Сочи произошла массовая драка
Поделиться
На разминке детского хоккейного турнира в Сочи произошла драка между командами.
Как сообщает YouTube-канал Yakutia Info, разминка перед игрой между детскими хоккейными командами «Полярные волки–2013» и «Сочи» завершилась массовой потасовкой. Мама одного из игроков сообщила, что внезапно для якутских хоккеистов команда южан набросилась на соперников. Нападение засняли на видео родители пострадавших.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Yakutia Info.
Отмечается, что в этот день на льду не было судей и были отключены камеры, никто не мог остановить драку. Сообщается, что некоторым хоккеистам потребовалась медицинская помощь.
«Полярные волки-2013» потерпели поражение в матче. По итогам драки санкции к команде хозяев применены не были.
Комментарии
- 5 ноября 2021
-
15:48
-
15:23
-
15:17
-
14:54
-
14:28
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:19
-
13:06
-
12:46
-
12:38
-
12:23
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:35
-
11:04
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:28
-
09:22
-
09:08
-
08:53
-
08:45
-
08:35
-
08:27
-
08:20
-
07:48
-
07:35
-
07:27
-
07:22
Партнерский контент