На детском хоккейном турнире в Сочи произошла массовая драка

На разминке детского хоккейного турнира в Сочи произошла драка между командами.



Как сообщает YouTube-канал Yakutia Info, разминка перед игрой между детскими хоккейными командами «Полярные волки–2013» и «Сочи» завершилась массовой потасовкой. Мама одного из игроков сообщила, что внезапно для якутских хоккеистов команда южан набросилась на соперников. Нападение засняли на видео родители пострадавших.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Yakutia Info.

Отмечается, что в этот день на льду не было судей и были отключены камеры, никто не мог остановить драку. Сообщается, что некоторым хоккеистам потребовалась медицинская помощь.



«Полярные волки-2013» потерпели поражение в матче. По итогам драки санкции к команде хозяев применены не были.