Слушания по делу Сергачёва будут проведены Департаментом безопасности НХЛ сегодня

Слушания по защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву будут проведены Департаментом безопасности игроков НХЛ сегодня, 5 ноября, сообщается в официальном «твиттере» организации.
Ранее защитник получил двухминутное удаление во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2 ОТ). 23-летний россиянин в одном из игровых моментов провёл удар в голову форварда «Торонто» Митчелла Марнера.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв принял участие в девяти матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-3».
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
- 5 ноября 2021
-
16:31
-
15:48
-
15:23
-
15:17
-
14:54
-
14:28
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:19
-
13:06
-
12:46
-
12:38
-
12:23
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:35
-
11:04
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:28
-
09:22
-
09:08
-
08:53
-
08:45
-
08:35
-
08:27
-
08:20
-
07:48
-
07:35
-
07:27