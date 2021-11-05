Слушания по делу Сергачёва будут проведены Департаментом безопасности НХЛ сегодня

Слушания по защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву будут проведены Департаментом безопасности игроков НХЛ сегодня, 5 ноября, сообщается в официальном «твиттере» организации.

Ранее защитник получил двухминутное удаление во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2 ОТ). 23-летний россиянин в одном из игровых моментов провёл удар в голову форварда «Торонто» Митчелла Марнера.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв принял участие в девяти матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-3».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.