«Трактор» забросил 2 шайбы за 13 секунд в ворота «Барыса» на последней минуте 1-го периода

«Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» забросил 2 шайбы за 13 секунд на последней минуте 1-го периода.

Напомним, счёт в большинстве открыл форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин на 15-й минуте. Ему ассистировали Никита Михайлис и Даррен Диц. «Трактор» перехватил лидерство благодаря 2 поздним шайбам в первом периоде. Сначала на 19 минуте 35 секунде отличился защитник челябинцев Альберт Яруллин с передач Лоуренса Пилута и Алексея Бывальцева. А уже на 19 минуте 48 секунде свою первую шайбу после возвращения в КХЛ забросил форвард гостей Виталий Кравцов. Очки за результативные передачи получили Владимир Ткачёв и Вячеслав Основин. Отметим, что обе шайбы «Трактор» забросил в равных составах.

После 1-го периода «Трактор» лидирует в Нур-Султане со счётом 2:1.