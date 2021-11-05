«Трактор» забросил 2 шайбы за 13 секунд в ворота «Барыса» на последней минуте 1-го периода

«Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» забросил 2 шайбы за 13 секунд на последней минуте 1-го периода.
Напомним, счёт в большинстве открыл форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин на 15-й минуте. Ему ассистировали Никита Михайлис и Даррен Диц. «Трактор» перехватил лидерство благодаря 2 поздним шайбам в первом периоде. Сначала на 19 минуте 35 секунде отличился защитник челябинцев Альберт Яруллин с передач Лоуренса Пилута и Алексея Бывальцева. А уже на 19 минуте 48 секунде свою первую шайбу после возвращения в КХЛ забросил форвард гостей Виталий Кравцов. Очки за результативные передачи получили Владимир Ткачёв и Вячеслав Основин. Отметим, что обе шайбы «Трактор» забросил в равных составах.
После 1-го периода «Трактор» лидирует в Нур-Султане со счётом 2:1.
- 5 ноября 2021
-
17:39
-
17:18
-
17:07
-
16:53
-
16:31
-
15:48
-
15:23
-
15:17
-
14:54
-
14:28
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:19
-
13:06
-
12:46
-
12:38
-
12:23
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:35
-
11:04
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:28
-
09:22
-
09:08
-
08:53
-
08:45
-
08:35
-
08:27