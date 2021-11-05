Андронов стал рекордсменом ЦСКА по проведённым матчам в КХЛ, обойдя Касатонова

Нападающий московского ЦСКА Сергей Андронов стал рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей в Континентальной хоккейной лиге. Это случилось в выездной игре с «Витязем».

Андронов побил предыдущий рекорд ЦСКА, установленный защитником Алексеем Касатоновым — 535 матчей. В данный момент Сергей Андронов является единоличным лидером по числу проведённых матчей за «армейцев». На его счету 536 игр.

После 1-го периода москвичи проигрывают «Витязю» со счётом 0:1. Единственную шайбу во встрече забросил нападающий подмосковного клуба Вячеслав Лещенко.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 25 встреч.

В текущем сезоне Андронов провёл все 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.