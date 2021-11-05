Кожевников — о допинг-пробе Ничушкина: ВАДА — подлая организация, это чистая интрига

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об истории с положительным допинг-тестом российского нападающего Валерия Ничушкина.

«Я думаю, что это нашли новыми приборами, которыми раньше не могли выявить данный препарат. Примерно так. Ведь сразу же не объявили, ничего не решили, никого не сняли. Правильно? Значит это похоже на ерунду. Это чистая интрига. Ну, смотрите, ловят американца с допингом, сразу же — ничего. Не пожурить, ничего. Три месяца только дадут. Встанут с Норвегии, которые пишут, мы принимали. Писала биатлонистка о том, что мы принимали. Никакой ни у кого реакции. Никакой! Это чисто политическая вещь, чистая интрига. Вспомнили восьмилетней давности! Но это же бред, чистый бред.

Ничушкин на Олимпиаде в 2014 сыграть успел. Тоже ведь Всемирное антидопинговое агентство работало. Ну, смешно. Чисто политическая вещь, чтобы пламя не затухало, подбрасывать нечего. Нечего придумать, дак они придумали из пальца воду высасывать. Это на белой бумаге написано всё.

Проверка ли это для Ковальчука? Ну, Ничушкин неплохой игрок. Я не знаю, кандидат он в сборную, не кандидат. Или у нас все НХЛовцы кандидаты? Мы же не знаем этого точно, у нас тоже в стране есть троечка игроков хороших для нападения. Не знаю, там отстаивать, не отстаивать. Нужно будет Илье, не нужно. Но я думаю, что естественно будет отстаивать. Илья авторитетный товарищ во всём мире.

Слова Губерниева о тестостероне? Наверное, похоже на это. Возможно, он прав. Ну, это правда, ну, смешно просто, вспоминать историю восьмилетней давности. Это чисто политическая вещь — смотрите за русскими. Поедет Ничушкин, не поедет, но в заявлении ведь звучало, что он игрок сборной. Подлая вещь, вообще, WADA — подлая организация. Писаем в глаза — все божья роса. Всё, что на виду они не замечают, а у нас через восемь лет заметили. Я не удивлюсь, если они ещё с 2018 года кого-то найдут. Или с 1918, на первых Олимпийских играх найдут у кого допинг», — приводит слова Кожевникова Eurostavka.