Дубль и ассист Кравцова помогли «Трактору» вырвать победу у «Барыса» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане принимал «Трактор». Встреча завершилась победой подопечных Анвара Гатиятулина в овертайме со счётом 5:4

Счёт в большинстве открыл форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин на 15-й минуте. Ему ассистировали Никита Михайлис и Даррен Диц. «Трактор» перехватил лидерство благодаря 2 поздним шайбам в первом периоде. Сначала на 19-й минуте 35-й секунде отличился защитник челябинцев Альберт Яруллин с передач Лоуренса Пилута и Алексея Бывальцева, а уже на 19-й минуте 48-й секунде свою первую шайбу после возвращения в КХЛ забросил форвард гостей Виталий Кравцов. Очки за результативные передачи получили Владимир Ткачёв и Вячеслав Основин. Отметим, что обе шайбы «Трактор» забросил в равных составах.

Во втором периоде Никита Михайлис оформил дубль, забросив шайбы в ворота Романа Вилла на 30-й и 33-й минуте встречи. В первом голе ему ассистировал Дмитрий Гурков, во втором — Даррен Дитц.

В третьем периоде Михайлису удалось оформить натуральный хет-трик. Он сделал это на 38-й минуте. «Трактор» сократил отставание в счёте на 54-й минуте встречи, когда Сергей Калинин забросил шайбу в большинстве с передач Альберта Яруллина и Виталия Кравцова. Сергей Телегин сравнял счёт за 4 минуты до конца основного времени с передач Никиты Тертышного и Виталия Абрамова.

В овертайме победу челябинцам принёс Виталий Кравцов, забивший на 3-й минуте.

В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях сыграет с «Сочи». Встреча состоится 16 ноября. «Трактор» 7 ноября отправится на выезд в Уфу, где сыграет с «Салаватом Юлаевым».