Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Григоренко оформил первый для себя хет-трик в регулярном чемпионате КХЛ

Григоренко оформил первый для себя хет-трик в регулярном чемпионате КХЛ
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко оформил первый хет-трик в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Это случилось в выездном матче с «Витязем». После 2-го периода москвичи ведут со счётом 4:3.

Первую шайбу Григоренко забросил на 26-й минуте встречи в большинстве. Ему ассистировал Никита Нестеров. Менее, чем через 2 минуты форвард оформил дубль с результативной передачи Павла Карнаухова. А на 37-й минуте нападающий оформил первый для себя хет-трик в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, Григоренко оформлял хет-трик в матче плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» 13 апреля 2019 года. Это произошло в первом матче финальной серии.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 25 встреч.

Новость по теме
Андронов стал рекордсменом ЦСКА по проведённым матчам, обойдя Касатонова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021