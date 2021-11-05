Григоренко оформил первый для себя хет-трик в регулярном чемпионате КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко оформил первый хет-трик в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Это случилось в выездном матче с «Витязем». После 2-го периода москвичи ведут со счётом 4:3.

Первую шайбу Григоренко забросил на 26-й минуте встречи в большинстве. Ему ассистировал Никита Нестеров. Менее, чем через 2 минуты форвард оформил дубль с результативной передачи Павла Карнаухова. А на 37-й минуте нападающий оформил первый для себя хет-трик в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, Григоренко оформлял хет-трик в матче плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» 13 апреля 2019 года. Это произошло в первом матче финальной серии.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 25 встреч.