Московское «Динамо» впервые за 4 года проиграло «Амуру» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве принимало «Амур». Встреча завершилась победой подопечных Михаила Кравеца со счётом 1:0.
Единственную шайбу в матче забросил нападающий хабаровчан Александр Горшков. Очки за результативные передачи получили Иван Николишин и Алексей Волгин.
В составе москвичей за всю встречу не было ни одного удаления. У «Амура» хоккеисты удалялись трижды.
Отметим, что последнюю победу над «Динамо» «Амур» одерживал в сезоне-2017/2018. В матче, который состоялся 29 сентября 2017 года хабаровчане обыграли москвичей на выезде со счётом 3:2.
В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом». Встреча состоится 7 ноября на «Арене-2000». Московское «Динамо» также 7 ноября отправится в Балашиху, где сыграет с «Авангардом».
- 5 ноября 2021
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