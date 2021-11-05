Московское «Динамо» впервые за 4 года проиграло «Амуру» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве принимало «Амур». Встреча завершилась победой подопечных Михаила Кравеца со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий хабаровчан Александр Горшков. Очки за результативные передачи получили Иван Николишин и Алексей Волгин.

В составе москвичей за всю встречу не было ни одного удаления. У «Амура» хоккеисты удалялись трижды.

Отметим, что последнюю победу над «Динамо» «Амур» одерживал в сезоне-2017/2018. В матче, который состоялся 29 сентября 2017 года хабаровчане обыграли москвичей на выезде со счётом 3:2.

В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом». Встреча состоится 7 ноября на «Арене-2000». Московское «Динамо» также 7 ноября отправится в Балашиху, где сыграет с «Авангардом».