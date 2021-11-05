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ЦСКА обыграл «Витязь» по буллитам. У Григоренко хет-трик и ассист

ЦСКА обыграл «Витязь» по буллитам. У Григоренко хет-трик и ассист
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске принимал московский ЦСКА. В основном время встреча завершилась со счётом 5:5. По буллитам победили «армейцы».

В первом периоде счёт на 11-й минуте открыл Вячеслав Лещенко. Ему ассистировали Виталий Попов и Михаил Смолин.

Во второй 20-минутке форвард «армейцев» Михаил Григоренко оформил дубль в течение двух минут. При первой шайбе ему ассистировал Никита Нестеров, при второй — Павел Карнаухов. На 34-й минуте и сам Карнаухов сумел отличиться, очко за результативную передачу получил Григоренко. «Витязь» сократил отставание в счёте уже через минуту, когда отличился их лучший бомбардир Нико Оямяки. За 2 минуты до конца второго периода «Витязь» забросил ещё одну шайбу. Это сделал Иван Зинченко.

Третий период начался с заброшенной шайбы форварда «Витязя» Микса Индрашиса в большинстве. Ему ассистировали Даниэль Одетт и Нико Оямяки. На 52-й минуте встречи Михаил Смолин вывел подмосковный клуб вперёд с передач Вячеслава Лещенко и Дамира Мусина. ЦСКА сумел отыграться в большинстве благодаря шайбе Артёма Сергеева. Очки за результативные передачи получили Лукас Валльмарк и Константин Окулов.

ЦСКА одержал победу по буллитам. Победный — на счету Константина Окулова.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 6
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лещенко (Попов, Смолин) – 10:13' (5x5)   1:1 Григоренко (Нестеров) – 25:09' (5x5)   1:2 Григоренко (Карнаухов) – 26:49' (5x5)   1:3 Карнаухов (Григоренко) – 33:22' (5x5)   2:3 Оямяки (Воронков, Аалтонен) – 35:00' (5x5)   2:4 Григоренко (Валльмарк, Карнаухов) – 36:32' (5x5)   3:4 Зинченко – 37:34' (5x5)   4:4 Индрашис (Одетт, Оямяки) – 42:37' (5x4)   5:4 Смолин (Лещенко, Мусин) – 51:34' (5x5)   5:5 Сергеев (Валльмарк, Окулов) – 54:44' (5x4)   5:6 Окулов – 65:00' (ПБ)

В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Витязь" примет «Адмирал». Игра пройдёт 7 ноября. ЦСКА также 7 ноября дома сыграет со СКА.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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