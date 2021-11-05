ЦСКА обыграл «Витязь» по буллитам. У Григоренко хет-трик и ассист

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске принимал московский ЦСКА. В основном время встреча завершилась со счётом 5:5. По буллитам победили «армейцы».
В первом периоде счёт на 11-й минуте открыл Вячеслав Лещенко. Ему ассистировали Виталий Попов и Михаил Смолин.
Во второй 20-минутке форвард «армейцев» Михаил Григоренко оформил дубль в течение двух минут. При первой шайбе ему ассистировал Никита Нестеров, при второй — Павел Карнаухов. На 34-й минуте и сам Карнаухов сумел отличиться, очко за результативную передачу получил Григоренко. «Витязь» сократил отставание в счёте уже через минуту, когда отличился их лучший бомбардир Нико Оямяки. За 2 минуты до конца второго периода «Витязь» забросил ещё одну шайбу. Это сделал Иван Зинченко.
Третий период начался с заброшенной шайбы форварда «Витязя» Микса Индрашиса в большинстве. Ему ассистировали Даниэль Одетт и Нико Оямяки. На 52-й минуте встречи Михаил Смолин вывел подмосковный клуб вперёд с передач Вячеслава Лещенко и Дамира Мусина. ЦСКА сумел отыграться в большинстве благодаря шайбе Артёма Сергеева. Очки за результативные передачи получили Лукас Валльмарк и Константин Окулов.
ЦСКА одержал победу по буллитам. Победный — на счету Константина Окулова.
В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Витязь" примет «Адмирал». Игра пройдёт 7 ноября. ЦСКА также 7 ноября дома сыграет со СКА.
- 5 ноября 2021
-
19:53
-
19:46
-
19:34
-
19:08
-
18:51
-
18:40
-
18:00
-
17:39
-
17:18
-
17:07
-
16:53
-
16:31
-
15:48
-
15:23
-
15:17
-
14:54
-
14:28
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:19
-
13:06
-
12:46
-
12:38
-
12:23
-
12:16
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:35
-
11:04
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:46