ЦСКА обыграл «Витязь» по буллитам. У Григоренко хет-трик и ассист

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске принимал московский ЦСКА. В основном время встреча завершилась со счётом 5:5. По буллитам победили «армейцы».

В первом периоде счёт на 11-й минуте открыл Вячеслав Лещенко. Ему ассистировали Виталий Попов и Михаил Смолин.

Во второй 20-минутке форвард «армейцев» Михаил Григоренко оформил дубль в течение двух минут. При первой шайбе ему ассистировал Никита Нестеров, при второй — Павел Карнаухов. На 34-й минуте и сам Карнаухов сумел отличиться, очко за результативную передачу получил Григоренко. «Витязь» сократил отставание в счёте уже через минуту, когда отличился их лучший бомбардир Нико Оямяки. За 2 минуты до конца второго периода «Витязь» забросил ещё одну шайбу. Это сделал Иван Зинченко.

Третий период начался с заброшенной шайбы форварда «Витязя» Микса Индрашиса в большинстве. Ему ассистировали Даниэль Одетт и Нико Оямяки. На 52-й минуте встречи Михаил Смолин вывел подмосковный клуб вперёд с передач Вячеслава Лещенко и Дамира Мусина. ЦСКА сумел отыграться в большинстве благодаря шайбе Артёма Сергеева. Очки за результативные передачи получили Лукас Валльмарк и Константин Окулов.

ЦСКА одержал победу по буллитам. Победный — на счету Константина Окулова.

В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Витязь" примет «Адмирал». Игра пройдёт 7 ноября. ЦСКА также 7 ноября дома сыграет со СКА.