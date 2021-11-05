Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» дома уверенно обыграл «Адмирал»

«Нефтехимик» дома уверенно обыграл «Адмирал»
Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Первую шайбу в матче забросил нападающий и лучший бомбардир хозяев Марат Хайруллин в большинстве. Это произошло на 6-й минуте 1-го периоде. Ему ассистировал Лукаш Клок. На последней минуте первой 20-минутки счёт сравнял Войтех Мозик с передач Павла Макаренко и Вячеслава Ушенина.

Во втором периоде на 22-й минуте отличился нападающий «Нефтехимика Егор Попов. Очки за результативные передачи набрали Дэн Секстон и Рональд Кнот. Через 5 минут хозяева укрепили преимущество благодаря шайбе Евгения Митякина в большинстве. Отставание в счёте уже через 12 секунд сократил Евгений Грачёв, забив вторую шайбу „Адмирала“. На 35-й минуте шайба Максима Берёзина позволила „Нефтехимику“ сделать счёт в матче 4:2.

Последнюю шайбу во встрече забросил также Берёзин с передач Дэна Секстона и Анселя Галимова.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Хайруллин (Клок) – 05:30' (5x4)   1:1 Мозик (Макаренко, Ушенин Вячеслав) – 19:25' (5x5)   2:1 Попов (Секстон, Кнот) – 21:32' (5x5)   3:1 Митякин (Бикмуллин, Клок) – 26:47' (5x4)   3:2 Грачёв (Обидин) – 26:59' (5x5)   4:2 Березин (Галимов) – 34:17' (5x5)   5:2 Березин (Секстон, Галимов) – 46:58' (5x5)

«Нефтехимик» 15 ноября сыграет на выезде с «Сибирью». «Адмирал» 7 ноября отправится в Подольск, где встретится с «Витязем».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021