«Нефтехимик» дома уверенно обыграл «Адмирал»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Первую шайбу в матче забросил нападающий и лучший бомбардир хозяев Марат Хайруллин в большинстве. Это произошло на 6-й минуте 1-го периоде. Ему ассистировал Лукаш Клок. На последней минуте первой 20-минутки счёт сравнял Войтех Мозик с передач Павла Макаренко и Вячеслава Ушенина.

Во втором периоде на 22-й минуте отличился нападающий «Нефтехимика Егор Попов. Очки за результативные передачи набрали Дэн Секстон и Рональд Кнот. Через 5 минут хозяева укрепили преимущество благодаря шайбе Евгения Митякина в большинстве. Отставание в счёте уже через 12 секунд сократил Евгений Грачёв, забив вторую шайбу „Адмирала“. На 35-й минуте шайба Максима Берёзина позволила „Нефтехимику“ сделать счёт в матче 4:2.

Последнюю шайбу во встрече забросил также Берёзин с передач Дэна Секстона и Анселя Галимова.

«Нефтехимик» 15 ноября сыграет на выезде с «Сибирью». «Адмирал» 7 ноября отправится в Подольск, где встретится с «Витязем».