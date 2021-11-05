Зубарев: подъехали к болельщикам, чтобы поблагодарить за поддержку, а они кричали «Жарков»

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев прокомментировал поражение уфимцев в в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:4). Это поражение стало для «Салавата Юлаева» вторым во встречах с омичами за последние восемь дней.



«Мы сегодня проиграли, но нашей командой можно гордиться. Восемь человек из команды не могут играть, несколько играли больными. Всеми ребятами можно гордиться. Варлов вообще сыграл первую игру в КХЛ. Некоторые моменты решили исход встречи, которые были видны на повторе. Много говорить не буду, думаю, всем понятно. Но все ошибаются, все люди.



И еще хотел сказать. Не знаю, может вы осудите. Когда мы подъехали к болельщикам, чтобы поблагодарить, они кричали «Жарков». Понятно, что вы его помните. Но мы поднимаем клюшки и благодарим вас. Я считаю, что это неправильно, но это моё мнение», — рассказал Зубарев в своём «инстаграме».