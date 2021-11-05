Жарков: у меня не было конфликтов с Лямсей

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков прокомментировал победу омичей в в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2).



«Хорошая игра была, много голевых моментов. Обе команды контролировали игру, спецбригады сделали свое дело. Хороший ли лёд в Уфе? Не думал об этом. Все в одинаковых условиях. У меня в первом периоде шайба перескочила, хотя был голевой момент. Ко всему адаптируешься.



Молодёжь «Салавата»? Алалыкин, Пустозеров и Башкиров – игроки хорошего уровня. Нам нужны очки, забираем свое. У меня не было настроения что-то доказать Томи Лямсе. Знал, что будет тяжёлая игра, мастеровитые ребята. У меня не было конфликтов с ним. Пожали руки перед матчем.



Эпизод с незабитым голом в пустые ворота? Рано расслабился, она от борта отскочила. Может лёд, может шайба или руки. Буду тренироваться бить по пустым воротам», — цитирует Жаркова пресс-служба команды.