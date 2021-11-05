Кудашов: «Динамо» концентрируется на себя и старается отогнать все слухи

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал волну слухов касательно возможных обменов лидеров своей команды, которая захлестнула информационное поле в последнее время.

«Вы знаете, даже и не хочу комментировать слухи. Потому что их столько вокруг! И если на них внимание обращать, то ни к чему хорошему это не приведёт. Мы наоборот концентрируемся на себе и стараемся отогнать все слухи», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве принимало «Амур». Встреча завершилась победой хабаровчан со счётом 1:0.

Отметим, что перед этой встречей последнюю победу над «Динамо» «Амур» одерживал в сезоне-2017/2018. В матче, который состоялся 29 сентября 2017 года хабаровчане обыграли москвичей на выезде со счётом 3:2.