Московское «Динамо» планирует заключить полноценный контракт с защитником Антоном Беловым

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о планах клуба подписать полноценный контракт с защитником Антоном Беловым.

«Были мысли попробовать Белова в большинстве. И, по-моему, он даже уже выходил на определённый отрезок. Планируем ли продлевать с ним сотрудничество? Вы знаете, у нас ещё травмы добавились за сегодняшнюю игру. И мы находимся в очень коротком составе, поэтому я думаю, что да», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве принимало «Амур». Встреча завершилась победой хабаровчан со счётом 1:0.

Отметим, что перед этой встречей последнюю победу над «Динамо» «Амур» одерживал в сезоне-2017/2018. В матче, который состоялся 29 сентября 2017 года хабаровчане обыграли москвичей на выезде со счётом 3:2.