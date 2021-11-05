Московское «Динамо» планирует заключить полноценный контракт с защитником Антоном Беловым

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о планах клуба подписать полноценный контракт с защитником Антоном Беловым.
«Были мысли попробовать Белова в большинстве. И, по-моему, он даже уже выходил на определённый отрезок. Планируем ли продлевать с ним сотрудничество? Вы знаете, у нас ещё травмы добавились за сегодняшнюю игру. И мы находимся в очень коротком составе, поэтому я думаю, что да», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, сегодня, 5 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве принимало «Амур». Встреча завершилась победой хабаровчан со счётом 1:0.
Отметим, что перед этой встречей последнюю победу над «Динамо» «Амур» одерживал в сезоне-2017/2018. В матче, который состоялся 29 сентября 2017 года хабаровчане обыграли москвичей на выезде со счётом 3:2.
- 5 ноября 2021
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