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Кудашов: не люблю жаловаться, но в «Динамо» кадровые проблемы. Еле-еле набираем состав

Кудашов: не люблю жаловаться, но в «Динамо» кадровые проблемы. Еле-еле набираем состав
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (0:1).

«Создали порядка 10 хороших моментов, но ноль голов. «Амур» здорово сыграл в обороне, всё перекрыли нам, и мы не смогли взломать её в концовке. С чем связано… Много причин. И усталость небольшая, и кадровые проблемы у нас есть. Восемь травмированных. Есть ребята, которые сегодня играли с температурой только после капельницы. Но будем исправлять ситуацию.

Качели в результатах? Я согласен с вами. Не люблю жаловаться, но мы еле-еле набираем состав. Сегодня играли в три тройки, по сути. Поэтому такие качели. Как только стабилизируем ситуацию с кадрами, так и результаты будут хорошие. Почему отдали Чебыкина, если короткая лавка? А вы Кольку знали до появления? Он хорошо начал сезон, но потом сбросил обороты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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