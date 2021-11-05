Андрей Миронов отреагировал на слухи о возможной распродаже лидеров московского «Динамо»

Ассистент капитана московского «Динамо», защитник Андрей Миронов прокомментировал слухи о возможной распродаже лидеров клуба.

«Ну как восприняли… Понятно, что все ребята читают новости и видели то, что пишут в СМИ. Но поверьте – это не обсуждалось и не мусолилось в команде. Ребята абстрагировались от всего этого, мы стараемся выходить и доказывать всё своей игрой. Грубо говоря, мы не обсуждали эти темы», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве принимало «Амур». Встреча завершилась победой хабаровчан со счётом 1:0.

Отметим, что перед этой встречей последнюю победу над «Динамо» «Амур» одержал в сезоне-2017/2018. В матче, который состоялся 29 сентября 2017 года, хабаровчане обыграли москвичей на выезде со счётом 3:2.