Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о недавнем разговоре с Алексеем Жамновым

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Также Хартли рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.

«Это очень хорошая победа моих парней. Отличный выездной матч. При игре пять на пять играли здорово. Отлично сыграли в большинстве. Сложно спросить от спецбригад. Действовали мощно и грамотно, принимали отличные решения под давлением.

Почему не сыграл Якупов? Он себя нехорошо чувствовал. Для Жаркова это особенный матч. Для Никиты не такой. Всегда против бывшей команды сыграть особенно. Играешь на глазах у болельщиков, которых ты уважаешь.

Стало ли слабее первое звено «Салавата» без Маннинена? Можно и так сказать. У обеих команд есть потери. Сегодня нужно отдать должное командам. Мы отлично перекрывали Хартикайнена, Гранлунда и Ларсена.

Наш медицинский штаб держит все под контролем. Мы не видим вирус, который распространяется по миру. У нас все вакцинированы. Это мировая проблема, не только хоккейная.

О чём мы говорили с Жамновым? Месяц назад он со мной связался, хотел, чтобы мы поделились опытом. Я тренировал его в НХЛ, отличный специалист.

С «Салаватом» у «Авангарда» самое большое противостояние в КХЛ? Это стало своего рода дерби. Отличная арена, потрясающие болельщики. Мне нравится сюда приезжать. Два года в плей-офф была настоящая магия.

Почему отказались от услуг Паре? Это вопрос менеджерам», – приводит слова Хартли ГорОбзор.ру.