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Миронов: всем игрокам московского «Динамо» нужно посмотреть в зеркало

Миронов: всем игрокам московского «Динамо» нужно посмотреть в зеркало
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Ассистент капитана московского «Динамо» защитник Андрей Миронов высказался об игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (0:1). Напомним, «Динамо» проиграло хабаровчанам в КХЛ впервые за 4 года.

«Сегодня вратарь соперника поймал кураж, а мы, к сожалению, не смогли ему забить. Ребята старались, но как видите, пока у нас не получается. Конечно, хочется извиниться перед болельщиками. Понятное дело, что все ждут от нас побед, реализации моментов, голов, но пока не идёт. Я думаю, что в следующей игре мы реабилитируемся.
Наверное, одного конкретного фактора нет, который привёл к спаду. Всё складывается из мелочей. Во-первых, вы же видите, у нас очень много травмированных игроков. Очень большой лазарет. Потом чуть-чуть отпустили удачу, и теперь из этой ямы надо выкарабкиваться. Булки расслабляешь, и потом очень тяжело поймать свою игру. Для этого всем ребятам нужно посмотреть в зеркало и в первую очередь покопаться в себе. И только через работу выходить и возвращать удачу на свою сторону», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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