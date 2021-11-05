Миронов: всем игрокам московского «Динамо» нужно посмотреть в зеркало

Ассистент капитана московского «Динамо» защитник Андрей Миронов высказался об игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (0:1). Напомним, «Динамо» проиграло хабаровчанам в КХЛ впервые за 4 года.
«Сегодня вратарь соперника поймал кураж, а мы, к сожалению, не смогли ему забить. Ребята старались, но как видите, пока у нас не получается. Конечно, хочется извиниться перед болельщиками. Понятное дело, что все ждут от нас побед, реализации моментов, голов, но пока не идёт. Я думаю, что в следующей игре мы реабилитируемся.
Наверное, одного конкретного фактора нет, который привёл к спаду. Всё складывается из мелочей. Во-первых, вы же видите, у нас очень много травмированных игроков. Очень большой лазарет. Потом чуть-чуть отпустили удачу, и теперь из этой ямы надо выкарабкиваться. Булки расслабляешь, и потом очень тяжело поймать свою игру. Для этого всем ребятам нужно посмотреть в зеркало и в первую очередь покопаться в себе. И только через работу выходить и возвращать удачу на свою сторону», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 ноября 2021
-
21:05
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
20:06
-
20:04
-
19:59
-
19:59
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:46
-
19:34
-
19:08
-
18:51
-
18:40
-
18:00
-
17:39
-
17:18
-
17:07
-
16:53
-
16:31
-
15:48
-
15:23
-
15:17
-
14:54
-
14:28
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:19
-
13:06