Метсола объяснил, почему ударил клюшкой по голове игроку «Авангарда»

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал результат встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (2:4). Также вратарь объяснил, почему ударил игрока «Авангарда» клюшкой по голове во время матча.

«Как Томи и сказал: мы играли с сильным соперником. Нет ничего весёлого в том, что мы проиграли, однако это был интересный матч. Нам противостоял сильный соперник. К сожалению, мы сегодня уступили.

Как оцениваю свою игру в нынешнем сезоне? Сложно ответить на этот вопрос. В первую очередь хочется помогать команде, одерживать как можно больше побед. Не всегда это получается. Естественно, хочется показывать как можно лучше цифры по статистике, но ключевое отмечу: самые важные игры нас ждут весной.

Удар клюшкой по голове игроку «Авангарда»? Это эмоциональный момент. Иногда бывает, что эмоции нужно выплеснуть, ничего особенного в этом не было. Однажды в юношестве был такой момент, когда я выступал за юниоров, было желание подраться с другим голкипером. Однако он не принял мой вызов, потому что он посчитал, что я большой и устрашающий.

У меня последний год контракта с «Салаватом»? Определённых решений по ходу сезона я принимать не буду. Нужно всё осмыслить, проанализировать. Я ни в коем случае не против продолжить карьеру в Уфе, но необходимо всё взвесить. Ключевое, чтобы у клуба было желание сохранить меня. Это всё будущее, пока ответить сложно», — приводит слова Метсолы пресс-служба «Салавата Юлаева».